NBA'den yapılan açıklamaya göre, 10-16 Aralık tarihlerinde 549 basketbolcuya uygulanan test sonucunda yalnızca bir pozitif vaka tespit edildi.

Yeni sezonun 22 Aralık'ta başlayacağı NBA'de testi pozitif sonuçlanan kişi, protokoller doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.