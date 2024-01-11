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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Alperen Şengün'den ikinci yarıda 25 sayı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den ikinci yarıda 25 sayı!

        NBA'de Boston Celtics, uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves'u 127-120 mağlup etti. Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets ise Chicago Bulls'a uzatmada 124-119 yenilirken, milli basketbolcumuz tamamı ikinci yarıda olmak üzere 25 sayı kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:55
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        Alperen'den ikinci yarıda 25 sayı!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves'u 127-120 mağlup etti.

        NBA'e 10 maçla devam edildi. Jayson Tatum'un 45, Jaylen Brown'ın 35 sayıyla oynadığı maçta Celtics, rakibini 7 sayı farkla yenerek bu sezon 29. galibiyetini elde etti.

        Sahasındaki 18 maçı da kazanan Celtics, tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

        Ev sahibi ekipte Jrue Holiday 12 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Derrick White 9 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle galibiyete katkıda bulundu.

        Karl-Anthony Towns'ın 25 sayı, 13 ribaunt, Naz Reid'in 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda, Anthony Edwards 29 sayı kaydetti.

        ALPEREN İKİNCİ YARIDA AÇILDI

        Chicago Bulls, sahasında ağırladığı Houston Rockets'ı uzatmada 124-119 yenerek üst üste üçüncü galibiyetine uzandı.

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        Bulls'ta Coby White 30 sayı, 8 asistle oynarken, Zach Lavine 25 sayı, 13 ribaunt, Nikola Vucevic 18 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

        Rockets'ta forma giyen ve ilk yarıda skor üretemeyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün ikinci yarıdaki 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

        WEMBANYAMA'DAN İLK "TRIPLE-DOUBLE"

        Deplasmanda Detroit Pistons'ı 130-108 yenen San Antonio Spurs, 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

        Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 11 sayı, 6 ribaunt, 3 asistlik performans sergilerken, Victor Wembanyama 16 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle NBA kariyerinin ilk "triple double"ını yaptı.

        Pistons'ta Jalen Duren 21 sayı, 12 ribaunt, Bojan Bogdanovic ve Jaden Ivey 19'ar sayı kaydetti.

        SONUÇLAR

        Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 98-123

        Indiana Pacers-Washington Wizards: 112-104

        Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 108-130

        Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 127-120 (uzatmada)

        Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 139-132 (uzatmada)

        Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 120-128

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        Chicago Bulls-Houston Rockets: 124-119 (uzatmada)

        Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 105-141

        Utah Jazz-Denver Nuggets: 124-111

        Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 126-120

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