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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'lü Houston, Cedi Osman'ın takımı Spurs'u mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'lü Houston, Cedi Osman'ın takımı Spurs'u mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 93-82 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:10 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:10
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        Alperen'in takımı Cedili Spurs'u yendi
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, konuk olduğu Houston Rockets'a 93-82 mağlup oldu. Houston Rockets galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

        NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, milli oyunculardan Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, iyi savunmasının yardımıyla, Cedi Osman'ın takımı Spurs'ü mağlup etti.

        Bu sezon 11. kez kazanan Rockets'ta Tari Eason 18 sayı ve14 ribaunt, Fred VanVleet 16 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Alperen Şengün 15 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalma, Jeff Green 12 sayı, Jabari Smith 9 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

        Mağlubiyet serisi 17 maça çıkan konferans sonuncusu Spurs'te Victor Wembanyama 15 sayı, 18 ribaunt ve 5 blok, Devin Vassell 14 sayı, 6 ribaunt, Malaki Branham 13 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Keldon Johnson 12 sayı, 7 ribaunt ve 4 top çalma, 12 dakika 40 saniye süre alan Cedi Osman ise 10 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle mücadele etti.

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        BOGDANOVİC'İN KARİYER REKORU, GALİBİYETE YETMEDİ

        Son şampiyon Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 129-122 yenerek sezonun 15. galibiyetine imza attı.

        Nuggets'a, Jamal Murray 29 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Nikola Jokic 25 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, Julian Strawther 22 sayı ve 5 top çalma, Aaron Gordon 18 sayı ve 12 ribaunt, Reggie Jackson 12 sayı ve 6 asistle galibiyeti getirdi.

        Hawks'ta, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Bogdan Bogdanovic, 10'u üçlük olmak üzere kariyer rekoru 40 sayı, Dejounte Murray 21 sayı ve 6 ribaunt, Trae Young 19 sayı ve 9 asist, Saddiq Bey 16 sayı ve 4 ribaunt, Clint Capela 14 sayı ve 8 ribauntluk performans sergiledi.

        SONUÇLAR

        Detroit Pistons-Indiana Pacers: 123-131

        Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 146-101

        Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 104-94

        Charlotte Hornets-Miami Heat: 114-116

        Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 122-129

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        New York Knicks-Toronto Raptors: 136-130

        Houston Rockets-San Antonio Spurs: 93-82

        Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 133-129 (uzatmada)

        Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 113-120

        Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 134-120

        New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 121-107

        Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 131-118

        Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 132-127

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