Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol NBA

NBA'de Alperen'in 18 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 129-113 kaybettikleri Denver Nuggets maçında 18 sayı, 7 ribauntla oynadı

Giriş: 29.11.2022 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de Alperen'in 18 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi
AA

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Nuggets, konferans sonuncusu Rockets'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Nuggets'ı galibiyete, 32 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double"a imza atan Nikola Jokic ve 31 sayı, 5 asist üreten Jamal Murray taşıdı.

Rockets'ta Alperen 18 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve Jalen Green 17 sayı, 7 asistle mücadele etti.

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın 100-88 yenildiği Toronto Raptors deplasmanında 9 sayı, 2 ribaunt üretti.

Philadelphia 76ers'ta oynayan Furkan Korkmaz ise takımının sahasında 104-101 kazandığı Atlanta Hawks maçını 2 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla tamamladı.

PACERS, LAKERS'I SON SANİYE BASKETİYLE YENDİ

Indiana Pacers, son 10 dakikaya 17 sayı geride girdiği Los Angeles Lakers karşılaşmasını, Andrew Nembhard'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 116-115 kazandı.

Misafir ekip Pacers'ta Tyrese Haliburton 24 sayı, 14 asist, 7 ribaunt, Bennedict Mathurin 23 sayı, 8 ribaunt ve maçın kahramanı Nembhard 12 sayıyla oynadı.

Lakers'ta ise Anthony Davis'in 25 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Russell Westbrook'un 24 sayı, 6 asist ve LeBron James'in 21 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SUNS ÜST ÜSTE 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, deplasmanda Sacramento Kings'i 122-117 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Suns'ın all-star gardı Devin Booker 44 sayı, 8 ribaunt, 6 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Deandre Ayton da 17 sayı, 12 ribauntluk katkıda bulundu.

Arka arkaya 3. maçını kaybeden Kings'te Malik Monk 30 sayı, 8 asist, Domantas Sabonis 17 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ve Kevin Huerter 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 104-101

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 142-127

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 100-88

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 109-102

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 140-105

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 105-101

Denver Nuggets-Houston Rockets: 129-113

Utah Jazz-Chicago Bulls: 107-114

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 117-122

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 115-116

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın en ilginç bitkileri
Dünyanın en ilginç bitkileri
Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?
Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?
Kızıl geyiklerin yaban hayatı fotokapana yansıdı
Kızıl geyiklerin yaban hayatı fotokapana yansıdı
'Timsah Ateşi' Bursa'da
'Timsah Ateşi' Bursa'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.