Lakers'ta ise Anthony Davis'in 25 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Russell Westbrook'un 24 sayı, 6 asist ve LeBron James'in 21 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Rockets'ta Alperen 18 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve Jalen Green 17 sayı, 7 asistle mücadele etti.

Arka arkaya 3. maçını kaybeden Kings'te Malik Monk 30 sayı, 8 asist, Domantas Sabonis 17 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ve Kevin Huerter 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Suns'ın all-star gardı Devin Booker 44 sayı, 8 ribaunt, 6 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Deandre Ayton da 17 sayı, 12 ribauntluk katkıda bulundu.