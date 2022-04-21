NBA play-off'ları ilk turuna Doğu Konferansı'nda oynanan 3 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, Raptors ile karşılaştığı serinin üçüncü maçını, yıldız oyuncusu Joel Embiid'in uzatma periyodunda bulduğu son saniye basketiyle kazandı.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giymediği maçta 76ers adına Joel Embiid 33 sayı, 13 ribaunt, James Harden 19 sayı, 10 asist, Tyrese Maxey 19 sayıyla mücadele etti.
Raptors'ta OG Anunoby 26, Gary Trent Jr 24, Precious Achiuwa 20 sayı kaydetti.
BULLS SERİYİ EŞİTLEDİ
Chicago Bulls, deplasmanda son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 114-110 mağlup etti ve seriyi 1-1 yaptı.
Bulls'ta DeMar DeRozan, 41 sayıyla play-off kariyer rekoru kırdı. Nikola Vucevic 24, Zach LaVine ise 20 sayı attı.
Giannis Antetokounmpo'nun 33 sayı, 18 ribaunt, 9 asist ve Brook Lopez'in 25 sayılık performansları Bucks'ın mağlubiyetini önleyemedi.
CELTICS DURUMU 2-0 YAPTI
Boston Celtics, sahasında 17 sayı geriye düştüğü mücadelede Brooklyn Nets'i 114-107 yendi.
Seride 2-0 üstünlük yakalayan Celtics'te sahaya çıkan 8 oyuncunun 7'si çift haneli sayıya ulaştı. Jaylen Brown 22, Jayson Tatum 19, Grant Williams 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
İkinci devrede oyundan düşen Nets'te Kevin Durant'in 27, Bruce Brown'ın 23, Goran Dragic'in 18 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!