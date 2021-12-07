NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Hornets ile 76ers arasındaki maçta büyük çekişme yaşandı.
Konuk ekip 76ers, 119-119'luk skorla uzatmaya giden müsabakadan, Joel Embiid'in 43 sayı, 15 ribaunt, 7 asistlik performansı sayesinde galip ayrıldı. Embiid kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.
76ers'ta Tobias Harris 21 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Hornets'ta 35 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Kelly Oubre öne çıktı.
GRIZZLIES 5 MAÇTIR HİÇ GERİYE DÜŞMEDEN KAZANIYOR
Konuk olduğu Miami Heat'i 105-90 mağlup eden Memphis Grizzlies, galibiyet serisini sürdürdü. 5 karşılaşmadır hiç geriye düşmeden kazanan Grizzlies, son 25 sezonda Dallas Mavericks'ten (2008) sonra bunu başaran ikinci NBA takımı oldu.
Grizzlies'i galibiyete, 21 sayı, 8 asistle oynayan Dillon Brooks, 21 sayı, 8 ribaunt üreten Desmond Bane ve 17 sayı, 16 ribauntla "double double"a imza atan Steven Adams taşıdı.
Heat'te Tyler Herro 24 sayı, Kyle Lowry 17 sayı, 8 asistle mücadele etti. Ömer Faruk Yurtseven de 6 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 blokla oynadı.
CEDİ, SON ŞAMPİYON BUCKS'A KARŞI 9 SAYI ATTI
Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 112-104 kazanarak son 10 maçında 9. galibiyetini aldı.
27. yaş gününü kutlayan Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 12 ribaunt, Khris Middleton 21 sayı, 8 asist ve Jrue Holiday 20 sayı, 8 asist, 7 ribauntla Bucks adına galibiyetin mimarları oldular.
Cavaliers'ta Jarrett Allen'ın 25 sayı, 9 ribaunt ve Lauri Markkanen'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Cedi Osman ise 9 sayı, 3 top çalmayla mücadele etti.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 124-127 (uzatmada)
Indiana Pacers-Washington Wizards: 116-110
Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 103-114
Miami Heat-Memphis Grizzlies: 90-105
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 112-104
Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 110-121
Chicago Bulls-Denver Nuggets: 109-97
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 108-104
Golden State Warriors-Orlando Magic: 126-95
Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 90-102
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!