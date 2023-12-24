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        Alperen Şengün, Houston Rockets - New Orleans Pelicans maçında rekor kırdı

        NBA'in yükselen yıldızlarından olan Alperen Şengün, Houston Rockets - New Orleans Pelicans maçında 37 sayı ile kariyer rekor kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:01
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        Alperen'den rekor!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup etti.

        NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Alperen'in 37 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle oynadığı karşılaşmada Pelicans'ı yenen Rockets, sezonun 15. galibiyetine ulaştı.

        Mücadelenin en skorer ismi olan Alperen, bu sezon üst üste ikinci, toplamda ise 9. kez "double-double" yaptı. Rockets'ta Jabari Smith 26, Fred VanVleet 10 sayılık katkı sağladı.

        Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Brandon Ingram'ın ise 19 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

        BUCKS GALİBİYET SERİSİNE DEVAM ETTİ

        New York Knicks'i 130-111 mağlup eden Milwaukee Bucks, üst üste 7, toplamda ise 22. galibiyetini aldı.

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        Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Bobby Portis ise 23 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

        Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, 3 ribaunt ve 7 asist, Julius Randle 26 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

        SONUÇLAR

        New York Knicks-Milwaukee Bucks: 111-130

        Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 108-145

        New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-106

        Indiana Pacers-Orlando Magic: 110-117

        Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 95-102

        Toronto Raptors-Utah Jazz: 119-126

        Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-125

        Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 126-115

        Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 120-129

        Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 95-109

        Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 126-106

        Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 144-119

        Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 98-110

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