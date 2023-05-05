NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Lakers'ı ağırlayan Warriors, 27 sayı farkla galip gelerek seriyi eşitledi.

Warriors'ın galibiyetinde 8 üç sayılık isabetle oynayan Klay Thompson 30 sayı, 3 ribaunt, Stephen Curry 20 sayı, 12 asist ve Draymond Green 11 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle ön plana çıktı.

Lakers'ta LeBron James'in 23 sayı, 7 ribaunt, Rui Hachimura'nın 21 sayı, 5 ribaunt ve Anthony Davis'in 11 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin üçüncü maçı, 7 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da Lakers'ın ev sahipliğinde oynanacak.