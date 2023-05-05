Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol NBA

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Warriors, Lakers'ı yenerek seriyi 1-1 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'ı 127-100 yenerek seriyi 1-1'e getirdi

Giriş: 05.05.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
NBA Batı Konferansı yarı finalinde Warriors, Lakers'ı yenerek seriyi 1-1 yaptı
AA

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Lakers'ı ağırlayan Warriors, 27 sayı farkla galip gelerek seriyi eşitledi.

Warriors'ın galibiyetinde 8 üç sayılık isabetle oynayan Klay Thompson 30 sayı, 3 ribaunt, Stephen Curry 20 sayı, 12 asist ve Draymond Green 11 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle ön plana çıktı.

Lakers'ta LeBron James'in 23 sayı, 7 ribaunt, Rui Hachimura'nın 21 sayı, 5 ribaunt ve Anthony Davis'in 11 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin üçüncü maçı, 7 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da Lakers'ın ev sahipliğinde oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tek bilet, üç etkinlik, on konser!
Tek bilet, üç etkinlik, on konser!
Kanada'da son 7 yılda 9 mahkum ötenazi ile hayatına son verdi
Kanada'da son 7 yılda 9 mahkum ötenazi ile hayatına son verdi
Osmaniye'de bulunan 2 baykuş yavrusu doğaya salındı
Osmaniye'de bulunan 2 baykuş yavrusu doğaya salındı
Öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı! 33 yaralı var
Öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı! 33 yaralı var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.