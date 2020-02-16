Zach LaVine ile finalde karşılaştığı 2016'da da rakibinden daha özgün smaçlar yapmasına karşın kupayı alamayan Gordon, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İki kupam olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Smaç yarışmasına bir daha katılmayacağım. Bundan sonra 3 sayı yarışmasını kazanmayı deneyeceğim." ifadelerini kullandı.