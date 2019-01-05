Nazmi Yılmaz kimdir? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün AK Parti Gaziemir Belediye başkan adayı olarak duyurulmasının ardından gündeme geldi. AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

NAZMİ YILMAZ KİMDİR?

Nazmi Yılmaz 1966 yılında Yozgat Akdağmadeni'nde dünyaya geldi. Yılmaz, ilköğrenimini ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına başladı. Yılmaz, siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nda İl Hakem ve Demokrasi Kurulu Başkanı olarak başladı.

2002 yılında yapılan Genel Seçimlerde AK Parti İzmir birinci bölge milletvekili adayı oldu. Bugüne kadar İzmir'e ve Gaziemir'e hizmet noktasında birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler alan Nazmi Yılmaz, halen İzmir Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Gaziemirspor Kulübü Onursal Başkanı ve İzmir Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.