Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda poz! "Heyecandan da öte"
Hacı Sabancı ile 10 Ekim 2022'de Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturan Zeynep Nazlı Sabancı, anne olmak için gün sayıyor. Sosyetik güzel, sosyal medya hesabında yayınladığı karnı burnunda pozuyla sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Sosyete camiasının merceği altında olan Sabancılar'dan Hacı Sabancı ile 10 Ekim 2022'de Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren Zeynep Nazlı Sabancı, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
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HEYECANI BÜYÜYOR
Heyecanı gün geçtikçe büyüyen Zeynep Nazlı Sabancı, renkli elbisesiyle objektif karşısına geçti. Belirginleşen karnıyla dikkat çeken Sabancı'nın bir hâyli heyecanlı olduğu görüldü.
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Zeynep Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabında yayınladığı karnı burnunda pozuna, "beyond excited" (Heyecandan da öte) notunu düştü. Ünlü güzelin gönderisine 32 binden fazla beğeni ve 300'ün üzerinde yorum geldi.
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Zeynep Nazlı Sabancı'ya sevenlerinden: "Hamilelik bir insana ancak bu kadar yakışır", "Çok zarifsin", "Sağlıkla kucağınıza alın", "Çok güzel görünüyorsunuz" gibi yorumlar geldi. Gönderiye Arzu Sabancı'da kalp emojisi attı.
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İşte Nazlı Sabancı'nın son pozu...
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