Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Nazlı Sabancı’dan karnı burnunda poz! “Heyecandan da öte” - Magazin Haberleri

        Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda poz! "Heyecandan da öte"

        Hacı Sabancı ile 10 Ekim 2022'de Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturan Zeynep Nazlı Sabancı, anne olmak için gün sayıyor. Sosyetik güzel, sosyal medya hesabında yayınladığı karnı burnunda pozuyla sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sosyete camiasının merceği altında olan Sabancılar'dan Hacı Sabancı ile 10 Ekim 2022'de Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren Zeynep Nazlı Sabancı, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

        • 2

          HEYECANI BÜYÜYOR

          Heyecanı gün geçtikçe büyüyen Zeynep Nazlı Sabancı, renkli elbisesiyle objektif karşısına geçti. Belirginleşen karnıyla dikkat çeken Sabancı'nın bir hâyli heyecanlı olduğu görüldü.

        • 3

          Zeynep Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabında yayınladığı karnı burnunda pozuna, "beyond excited" (Heyecandan da öte) notunu düştü. Ünlü güzelin gönderisine 32 binden fazla beğeni ve 300'ün üzerinde yorum geldi.

        • 4

          Zeynep Nazlı Sabancı'ya sevenlerinden: "Hamilelik bir insana ancak bu kadar yakışır", "Çok zarifsin", "Sağlıkla kucağınıza alın", "Çok güzel görünüyorsunuz" gibi yorumlar geldi. Gönderiye Arzu Sabancı'da kalp emojisi attı.

        • 5

          İşte Nazlı Sabancı'nın son pozu...

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor
        'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor
        Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!
        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
        Taksicilerin lambaları akıllanmadı
        Taksicilerin lambaları akıllanmadı
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Azimli hırsızlar iş başında!
        Azimli hırsızlar iş başında!
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Makas terörü! Fişek gibi çarptı
        Makas terörü! Fişek gibi çarptı
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
        Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        15 unutulmaz perili ev filmi
        15 unutulmaz perili ev filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa