Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda poz! "Heyecandan da öte"

Zeynep Nazlı Sabancı'ya sevenlerinden: "Hamilelik bir insana ancak bu kadar yakışır", "Çok zarifsin", "Sağlıkla kucağınıza alın", "Çok güzel görünüyorsunuz" gibi yorumlar geldi. Gönderiye Arzu Sabancı'da kalp emojisi attı.