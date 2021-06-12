Nazlı Eker'den yeni yorum

Oyuncu Nazlı Eker, 'Aşk Dediğin Laftır' ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Eker, ilk kez 1976'da Gökben tarafından seslendirilen, döneminde hit olan 'Aşk Dediğin Laftır'ı yıllar sonra kendi yorumuyla da oldukça beğenileceğini söylüyor.
Nazlı Eker, sözleri Hıncal Uluç, müziği Ali Kocatepe'ye, düzenlemesi Selim Çaldıran'a ait olan şarkıyı yeniden hit haline getireceğinden bir hayli emin.
Şarkı söylemek sizin için ne ifade ediyor? Şarkı seçiminde göz önünde bulundurduğunuz kriterler nelerdir?
Dalgaların içinde sörf yapmak gibi hissettiriyor. Şarkı söylerken keyif almak, keyif vermek muazzam bir duygu. Şarkının sesime uygun olması verdiği mesaj ve duygunun beni yansıtması ve elbette dinleyicilere keyif vermesi. Klibim henüz yayınlanmaya başlamadı ama zevkine güvendiğim kişiler benden dinledikten sonra keyif aldıklarını söyledi.
Hit olmuş bir şarkı seslendirmenin keyifli ve zor yanları neler oldu?
Keyifli yanı, farklı bir bakış açısı kazandırmak. Zor yanı ise şarkıyı kendi içimde ararken yaşadığım doğum anı. Elbette hit olmuş bir şarkıyı yeniden yorumlamak büyük bir sorumluluk. İsteseniz de istemeseniz de Gökben ile kıyaslanacağım. Bu da başlarda bende bir gerginlik oluşturdu. Sonra şarkıyı düşündüğüm şekilde seslendirince ve klibim istediğim tarzda olunca o gerginlik sona erdi.
Şarkı seçimine nasıl karar verdiniz?
Yeşilçam filmlerinin tadını verebilecek bir şarkı arayışındaydım. Birçok alternatif vardı ama son kararım 'Aşk Dediğin Laftır' oldu. Aşkı ve sevgiyi anlatıyor olması ve eğlendirici bir şarkı olması nedeniyle 'Aşk Dediğin Laftır'ı seslendirdim.
Neden yeni bir şarkıyla çıkış yapmak varken eski bir şarkıyı tercih ettiniz? Bundan sonraki çalışmanız hangi şarkıyla olacak?
Her dönemde herkes eskiye özlem duyar, 'Aşk Dediğin Laftır'ın muzur eğlenceli bir şarkı olması benim için yeterli kriterlerdi. bundan sonraki şarkı için henüz bir karar vermedim ama kriterlerim doğrultusunda yine keyifli bir şarkı olacaktır.
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