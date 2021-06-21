Kızı ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayınlayan Çelik, "Sen hayalini kurduğum kız çocuğusun. İyi ki doğdun canım Kayra'm" ifadelerini kullandı. Nazlı Çelik'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.