Fenerbahçe, Antalyaspor'dan transfer edilen Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fraport TAV Antalyaspor’dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır.

Futbolcumuz Nazım Sangare’ye camiamıza hoş geldin diyor; çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz"