Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe’nin Başakşehir’i konuk ettiği müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Nazım Sangare ilk golünü attı. Müsabakanın 45+2. dakikasında Caner’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sangare, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış oldu.

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