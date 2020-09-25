Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen derbi mücadelesi hazırlıkları sonrası konuşan Nazım Sangare, "Türkçem hala mükemmel değil, zor soruları sormayın lütfen. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Emre ağabeye, Ali Koç Başkanıma, Erol Bulut hocama çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
"EROL BULUT'UN OYUN TARZI BANA ÇOK UYUYOR"
Nazım Sangare, Erol Bulut'un hücuma dönük oyuncuları çok sevdiğini ifade ederek, kendisinin de hücuma çıkan bir oyuncu olduğunu belirtti. Nazım Sangare, "Ben hücuma çıkan oyuncuyum hocanın da oyun tarzı bana çok uyuyor. Bence çok iyi olacak" diye konuştu.
"GÖKHAN GÖNÜL'DEN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"
Gökhan Gönül'ün çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu dile getiren Nazım Sangare, takıma ağabeylik yaptığını dile getirerek, "Ben ise buraya kendimi göstermek için geldim. Gökhan ağabeyden çok şeyler öğreneceğim. Milli takım oyuncusuyum orada da ilk 11 hedefindeyim. Her zaman sahada mücadele etmek istiyorum. Antrenmanlarda yüzde yüzümü vermek istiyorum inşallah bir gün nasip olur" şeklinde konuştu.
"SİNAN GÜMÜŞ, 'KESİNLİKLE GELMELİSİN' DEDİ"
Eski takım arkadaşı Sinan Gümüş ile Fenerbahçe'ye geldikten sonra konuştuğunu kaydeden Nazım Sangare, "Sinan ile de konuştum nasıl hissediyorsun, takımın havası nasıl diye. Çok mutluydu ve bana 'kesinlikle gelmesinin' dedi. Karar benim için çok kolaydı" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'DE ANTRENMANLAR ÇOK AĞIR"
Fenerbahçe'ye geldiğinde antrenmanlardaki performansın çok yüksek ve ağır olduğunu gördüğünü ifade eden Nazım Sangare, "Ona artık alıştım 3 gün içinde. Bayağı bir fark var Antalya'ya göre... Çok iyi oyuncular da var. Sosa'ya bakıyorum Gustavo'ya bakıyorum çok tecrübeliler onlardan fazlasıyla şeyler öğreneceğim" dedi.
"TEKNE TURUNDA BAĞLAMA ÇALMAMI İSTEDİLER"
Nazım Sangare, dün takımla tekne turu gerçekleştirdiklerini ve orada bağlama çalmasını istediklerini belirterek, "Öncelikle takıma yardım etmek istiyorum sonrasında ise çok sevdiğim bağlamayı çalarım tabii. Küçükken kursa gitmiştim hala da çalıyorum" diye konuştu.
"GALATASARAY MAÇI HEMEN BAŞLASIN İSTİYORUM"
Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü Galatasaray ile oynanacak derbi maç hakkında da konuşan Nazım Sangare, "En önemli haftada geldim. Hemen geçen maçtan sonra onu hissettim takımda çok büyük konsantre vardı. Herkes Galatasaray maçına odaklanmıştı. Bütün takım da hazır, ben de hazırım. Heyecanlıyız maça kadar bekleyemiyoruz hemen başlasın istiyorum. İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz" dedi.
"DANİ ALVES VE MARCELO'YU ÖRNEK ALIYORUM"
Nazım Sangare örnek aldığı isimler ile ilgili "Ben her zaman Dani Alves'e ve Marcelo'ya bakıyorum. Onlar gibi bekleri örnek alıyorum" derken, ismi ile ilgili olarak ise "Benim annem Türk, babam ise Afrikalı. Dedemin adı Nazım'dı Allah rahmet eylesin. Gururla da bu ismi taşıyorum. İnşallah bir gün bu takımda efsanelerden biri olacağım" diye konuştu.
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