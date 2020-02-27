Nazım Sangare'den bağlama resitali

DHA

Fraport TAV Antalyaspor'da dizindeki sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Nazım Sangare'nin tedavisi devam ediyor. Fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı özel antrenman programı uygulayan milli futbolcunun, 3 hafta sonra takımla çalışması planlanıyor. Annesi Türk, babası Gineli olan Nazım Sangare, doğup büyüdüğü Almanya'da başladığı futbol hayatında Antalyaspor formasıyla zirveye ulaştı. A Milli Takıma seçilen Nazım Sangare, sahadaki performansının yanı sıra fazla bilinmeyen özelliğiyle de futbol severleri şaşırttı. Müziğe ilgisi fazla bilinmeyen Nazım Sangare, zaman zaman arkadaş ortamında, takım kamplarında bağlama çalarak farklı hünerlerini de gösterdi. Antrenman yaptığı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nden kente dönüşte Kepez Seyir Terası'nda yanında bağlaması olan bir vatandaş ile karşılaşan milli futbolcu, Antalya manzarası eşliğinde bağlama çaldı.

'Kara Tren' türküsünü bağlamayla çalan Nazım Sangare'ye yanındaki de türküyü söyleyerek eşlik etti. Nazım Sangare'nin bağlama çalarken çekilen video, sosyal medyada taraftardan yoğun ilgi gördü.