‘Nereye Gidiyoruz' sahnelendi 0:00 / 0:00

Hakkı Ergök, Nazım Hikmet'in Bursa Cezaevi'nde yazdığı şiirlerinden uyarladığı 'Nereye Gidiyoruz' adlı oyunu sahneledi

HABERTURK.COM

Hakkı Ergök, Nazım Hikmet'in 10 yıl kaldığı Bursa Cezaevi'nde kaleme aldığı şiirlerinden yola çıkarak uyarladığı 'Nereye Gidiyoruz' adlı tiyatro oyununu seyircilerle buluşturdu. Hikmet'in "Piraye'ye Mektuplar", 'Kerem Gibi', 'Hapiste Yatacak Olana Bazı Öğütler', 'Ben İçeri Düştüğümden Beri', 'Doğum', 'Nereden Gelip Nereye Gidiyoruz', 'Vatan Haini', 'Yaşamaya Dair' ve 'Memleketim' şiirlerinin yer aldığı oyunun müzikleri Kenan Yılmaz imzası taşıyor.

Nereye Gidiyoruz', 16 Ekim'de Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkez'inde, 22 Ekim'de Sefaköy Kültür ve Sanat Merkez'inde, 30 Ekim'de ise Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Oyun, kasımda Bursa ve Bodrum'da da sahnelenecek.