Nazilli'deki orman yangını kontrol altında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçede dün akşam saatlerinde çam ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozerle müdahale başlattı. AA'nın haberine göre; ekiplerin yaklaşık 6 saatlik yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması aralıksız sürdürüldü. Yangın bölgesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bölgede 30 hektarlık alanın yangında zarar gördüğünü belirtti.