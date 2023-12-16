Nazilli'de çeşme olarak kullanılan lahit koruma altına alındı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşme olarak kullanılan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit, Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Dumlupınar Mahallesi'nde tarihi bir lahidin çeşme olarak kullanıldığı ihbarı üzerine Nazilli Belediyesi ve Aydın Arkeoloji Müzesi ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Çeşme yapısının alt bölümünde bulunan ve üzerinde kabartmalar bulunan lahidin M.S. 3. yüzyıla ait olduğu belirlendi.

Müze Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde belediye ekipleri tarafından üzerindeki beton duvar yıkılan lahit, bulunduğu bölgeden çıkarılarak Sümerbank Kampüsünde koruma altına alındı.

Belediyenin mahalleye yeni bir çeşme yapacağı belirtildi.