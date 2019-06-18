Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve kısa süre devam eden yağış sonrası şehrin bazı bölgelerinde yollarda adeta kanala andıran görüntüler oluştu. Yağmur nedeniyle çalışamaya çıkan resmi ekiplerin bazıları yollarda mahsur kalırken bazı yollar trafiğe tıkandı.

Bazı evlerin çatısı uçtu. Yeşil Mahalle’de bulunan koca koca çam ağaçları fırtınaya dayanamayarak büyük bir gürültü ile yola devrildi. Olay sıranda yoldan geçen kimsenin bulunmaması teselli kaynağı olurken park halindeki araçlar ise dev çam ağacının gövdesi altına adeta kağıt gibi katlandı. 374 sokak üzerinde park halinde olan 09 NK 608 plakalı minibüs ile 09 EE 148 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adeta doğal afetin yaşandığı ilçede bir yandan çıtlar uçuşurken diğer yandan da bazı iş yerlerine su bastı. Kısa süren yağış ve fırtına sonrası herkes derin bir nefes alırken çevre sakinleri fırtınada yıkılmaya yüz tutan diğer ağaçların kontrollü olarak yıkılmasını istediler.

Yağış ve fırtına sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Belediyesi ve AYDEM ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.