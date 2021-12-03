Korona virüse karşı dikkatli olmaya davet eden Başkan Özcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Kovid 19 PCR test sonucumuz maalesef ailecek (delta varyantı) pozitif çıktı. Bir süre görevimin başında ve aranızda olamayacağım. Tüm hemşehrilerimi daha da dikkatli olmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum."

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