Nazan Öncel'den yeni şarkı

Türk pop müziğinin divası Nazan Öncel, geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yazdığı yeni şarkısı 'Vertigo' ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Yoğun bakım sürecinde iki stent takılan sarkıcı; "Hayata bir çalım daha attım, yazmasam olmazdı" sözleriyle duyurduğu 'Vertigo' ile hayata müzikle tutunduğunu dillendiriyor…

Şarkının düzenlemesi Emre Şen’e, kapak fotoğrafı oğlu Serkan Öncel’e, tanıtım fotoğrafları Enes Bilal Taşçı’ya, klip görüntülemesi ise Özlem Karakuş’a ait.

Gerçek bir hikâyeden beslenen bu güçlü şarkı, Nazan Öncel tasarım ve uygulamasıyla bu yazın hitlerinden biri olmaya ada