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        Haberler Magazin Nazan Öncel: Bizim fanfilifon gürültüye gitti

        Nazan Öncel: Bizim fanfilifon gürültüye gitti

        Nazan Öncel'in Adana'da verdiği konser zaman zaman stand - up'a dönüştü. Öncel'in börek esprisi seyircilerini kahkahaya boğdu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 18.05.2024 - 12:35 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:35
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        "Bizim fanfilifon gürültüye gitti"
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        Nazan Öncel'in Adana'da verdiği konser zaman zaman stand - up'a dönüştü. Öncel, 'Börekler açarım sana' şarkısını seslendirmeden önce; “Bir akşam benimkini çağırdım, kalktı geldi ama sonra 'Gideyim ben' demeye başlayınca 'Bu havada gidilmez, güneşli günde de gidilmez. Aslında hiç gidilmez' diyerek zorla oturttum. 'Bak daha börek var sırada' dedim. Gönülsüz de olsa oturdu, açtığım börekleri afiyetle yedikten sonra sızıp kaldı. Bizim fanfilifon da gürültüye gitti” diyerek seyircilerine kahkaha attırdı.

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        #nazan öncel

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