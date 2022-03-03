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Nazan Kesal, Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlattı!

Kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile 2005 yılında nikah masasına oturan Nazan Kesal, samimi açıklamalarda bulundu. Eşiyle tanışma hikayesini ilk kez anlatan Kesal, "Bir kış günüydü... Geldi kel bir kafa, üzerinde parka!" ifadelerini kullandı

03.03.2022 - 13:27 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Nazan Kesal, meslektaşı Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Kesal, eşi Ercan Kesal ve hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

  • "Çocukken çok asiydim." diyen Nazan Kesal, "Ailemi kışkırtmak hoşuma gidiyordu. Düğünlerde darbuka çalıp, şarkı söylüyordum." ifadelerini kullandı.

  • "UZAK İLİŞKİ YAŞADIK"

    Konservatuarı bitirdikten sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışan 52 yaşındaki oyuncu, ayrıca eşiyle tanışma hikayelerini de ilk kez anlattı.

    Nazan Kesal, "Nurettin Öztuca, sürekli Ercan diye birinden bahsediyor. 1.5 ay dinledim, 'Tanıştır bari' dedim. Bir kış günü tanıştırdı; geldi kel bir kafa, üzerinde parka! Çıkmaya başladık ama o Sorbonne'a (Paris) gitti, ben Diyarbakır'a. 9-10 yıl uzak ilişki yaşadık, 2005'te evlendik." dedi.

  • "ERCAN KESAL BABASI İÇİN DOKTOR OLDU"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda da samimi açıklamalarda bulunan Nazal Kesal, eşinin babası için doktor olduğunu açıklamıştı. Kesal, "Ercan, önce Siyasal Bilimler Fakültesi'ni kazanmış, sonra Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanmış, çünkü sevmemiş. Babası 'Ben yaşlanınca kim bakacak bana? Doktor ol' demiş. Bir daha girmiş sınava Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmış. Ama bugün Ercan hepimiz bildiği iyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu oldu bence." demişti.

  • "OĞLUM OYUNCU OLMANIN HAYALİNİ KURUYOR"

    Nazan Kesal, oğlu Poyraz'la ilgili de "Basket tutkusu var ama basket ile beraber bir gün oyuncu olabilmenin hayalini kuruyor. Bize yaptığı taklitler karşısında ağzımız açık kalıyor. İnanılmaz komik şeyler anlatıyor. Gözlemci bir çocuk." ifadelerini kullanmıştı.

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