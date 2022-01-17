'Yaralarım Aşktandır'ı sahneledi

Esenyurt Belediyesi'nin 15 - 24 Ocak arasında gerçekleştirdiği Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali'nde tiyatro, söyleşi, atölyeler ve müzikaller ile devam ediyor. Festivali'nin ikinci gününde Gazeteci Yazar Barış İnce Yazarlık Atölyesi ile, Siyasetçi ve Yazar Akın Birdal ve Everest'e çıkan ilk Türk Dağcı Yazar ve Fotoğrafçı Nasuh Mahruki, tarihe ışık tutan çalışmalarıyla adından söz ettiren Yazar Sinan Meydan söyleşi ve imza günüyle ve tiyatro sanatçısı Nazan Kesal, sahnelediği 'Yaralarım Aşktandır' adlı tiyatro oyunuyla sanat ve edebiyatseverlerle bir araya geldi.
İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın hayat hikayesini sanatla yoğurarak anlatan, 'Yaralarım Aşktandır' adlı oyunla seyirci karşısına çıkan Nazan Kesal, performansıyla ayakta alkış topladı. Esenyurt’a ilk defa geldiğini ve ilçede böyle bir etkinlik olacağını duyunca çok şaşırdığını söyleyen Kesal, ilçede bir ilke imza attıkları için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. "Bir yerlerden çok güzel ışıklar sızıyor" diyen Kesal, şöyle konuştu; "İlk defa geliyorum Esenyurt'a. 'Yaralarım Aşktandır' sebep oldu. Çok da merak ettiğim bir bölgeydi aslında. Esenyurt'ta bir kitap fuarı olacağını, bir tiyatrolar zinciri olacağını, okuyucuların yazarlarla söyleşilere katılabileceğini, imza günlerinin düzenleneceğini; şairlerle, oyuncularla, sanatçılarla beraber bir şenlik havası eseceğini duyunca çok mutlu oldum. Program bayağı güzel bir program. Buradaki halkın bütün bu benim görebildiğim listedeki isimleri hak ettiğini düşünüyorum. Festivale katılacak olan isimlerin, Esenyurt'ta bu akşamki oyunumda olduğu gibi seyircisiyle karşılaşmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Akıl edenleri kutluyorum. Buradaki kitleye, kültürü ve sanatı böyle kaliteli bir yerden servis ettiği için önce Belediye Başkanı sonra bu işi organize eden yapımcıları, organizatörleri çok kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir yerlerden çok güzel ışıklar sızıyor."
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