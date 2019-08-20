20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık fiyatını açıklamasının ardından TMO hazırlıklarını tamamladı ve fındık alım sürecini başlattı. Çiftçiler 19 Ağustos itibarıyla internet üzerinden randevu alarak 26 Ağustos tarihinde ise fındıklarını TMO´ya teslim edebilecekler.
Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk de alımlardan önce çiftçilere uyarılarda bulundu. Öztürk, "Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılı ürünü fındığa çok iyi fiyat verdiler kendilerine teşekkür etmek istiyoruz. Çiftçilerimizin tamamı bu fiyattan memnundur. TMO fındık alımına başlamadan önce Giresun kalite fındığı 17 liradan, levent kalite fındığı 16.5 liradan alıma başlayacak. TMO sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri olan fındıklar ile rutubet oranı yüzde 6´ya kadar olanları, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10´a kadar olanları, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı olanları, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve 6 olanlar, yabancı madde oranı yüzde 0,5 ve 0,6 oranında olan fındıklar alınacak. Ayrıca TMO 2019 yılından önceki yani 2018 yılı ürününü almayacak. Bu ürünlerini kimse kesinlikle TMO´ya götürmesin, eski fındıklar alınmayacak yeni fındıklar alınacaktır" dedi.
'TMO DÖNÜM BAŞINA 123 KİLOGRAM FINDIK ALACAK'
Öztürk, TMO´nun çiftçilerin tüm fındığını almayacağına dikkat çekerek, "Çiftçi Kayıt Sistemi´ne dahil olan çiftçilerimizin fındıkları alınacak. Dönümde 123 kilogram fındık alınacak. Yani 10 dönüm fındığı olan bir çiftçimizin bin 230 kilogram fındığı alınacak. Bunun üzerindeki fındıklarını TMO´ya getirmesinler" ifadelerini kullandı.
'ALIMLAR 26 AĞUSTOS TARİHİNDE BAŞLAYACAK'
Başkan Ramazan Öztürk, TMO´nun 26 Ağustos tarihi itibarıyla fındık alımına başlayacağını hatırlatarak, "19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla internet üzerinden randevu alınarak fındıklarını getirmek zorundalar. 26 Ağustos 2019 tarihinde de TMO fındık alımına başlayacak. Çiftçilerimiz internetten sıra alamazlarsa ziraat odasındaki çalışanlarımız kendilerine yardımcı olacaklar. Odamıza gelerek randevu alabilirler" dedi.
'AFLATOKSİNLENMEYE DİKKAT'
Öztürk, çiftçilerin fındıkta aflatoksinleşmeye dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle fındıkta görülen aflatoksin olayının önüne geçilmesi için çiftçilerimizin mutlaka fındıklarını iyi kurutmaları, yaş fındıkları kesinlikle getirmemeleri, aflatoksin olayından dolayı naylon çuvala fındık koymamaları gerekiyor" diye konuştu.
'EMANETE FINDIK VERMESİNLER'
Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk son olarak çiftçilerin kesinlikle emanete fındık vermemesi gerektiğini söyleyerek, "Fındığın fiyatının daha yükseklere çıkması için çiftçilerimizin yıllarca mücadele ettiğimiz emanete kesinlikle fındık vermemesini tavsiye ediyoruz. Emanete verilmediği zaman tüccar fındığı şuanda 15 buçuk liradan alıyor. Eğer emanete fındık verilirse bu 14 ya da 13 liraya kadar düşer. Eğer emanete fındık verilmezse fiyatın TMO fiyatları ile eşit olacağını hatta üzerine çıkacağı beklentimiz var" dedi.
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