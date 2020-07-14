Geçtiğimiz günlerde oğlu Josey ile birlikte ABD’deki Piru Gölü’ne giden ve kayıplara karışan 33 yaşındaki Naya Rivera’yı arama çalışmaları devam ederken polis gölde bir cansız beden bulunduğunu duyurdu.
The New York Times'ın haberine göre; Ventura şerifi Bill Ayub, buldukları cansız bedenin Naya Rivera’ya ait olduğunu açıkladı.
Ayub, olayın intihar olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyledi.
Şerif, Naya Rivera'nın oğlunu bota taşıyabildiğini ama kendisini kurtarmak için enerjisinin kalmadığını tahmin ettiklerini söyledi.
15 metre derinlikte bulunan Naya Rivera'nın ölüm nedenini doğrulamak için otopsi yapılacak.
NELER OLMUŞTU?
Ödüllü dizi Glee'deki Santana Lopez karakteri ile ünlenen oyuncu Naya Rivera, önceki gün oğlunu da yanına alarak Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne gitti. Oradan bir tekne kiralayan Rivera ve oğlu göle açıldı.
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