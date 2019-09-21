21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan Gümrüğü'ndeki yoğunluk nedeniyle geçiş yapmak isteyen turistler navigasyon yardımıyla alternatif yol arıyor. Navigasyon’un alternatif olarak gösterdiği kentin bir diğer ilçesi Borçka’nın sınır köyü Muratlı’da Gümrük Kapısı üzerine hareket eden turistler bölgeye gittiklerinde şaşkınlık yaşıyor.
Uluslararası araştırma şirketi tarafından hazırlanan, ’Dünyada en çok ziyaret edilen 100 kent’ listesinde Türkiye’den İstanbul, Antalya, Edirne ve Artvin illeri yer aldı. Listede 2.4 milyon turistle 85’inci sıraya gösterilen Artvin’in Borçka ilçesi Muratlı köyünün navigasyonda ikinci kapı olarak gözükmesi sonrası bölgeye giden yerli ve yabancı turistleri hüsrana uğruyor.
Muratlı Sınır Kapısı ile alakalı her iki ülkede görüşmeler devam ederken, uluslararası internet üzerinden araç içi ve cep telefonları nagivasyonla sorgulandığında doğrudan Muratlı Askeri Hudut Karakolu Sınır Kapısı olarak gözükmesi ilçeyi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline getirdi.
BÖLGEDE SINIR KAPISI ARIYORLAR
Muratlı Barajı güvenlik personeli, her gün çok sayıda yabancı ve yerli turistin ellerindeki haritalar ve cep telefonları ile bölgede sınır kapısı aradığını belirterek "Burada kapı arıyorlar, bizde yabancılara anlatmakla güçlük çekiyoruz, dillerinden anlamadığımız yabancılara tekrar navigasyona bağlanarak Sarp Sınır Kapısı'na yönlendiriyoruz ve böylelikle geri gönderiyoruz" dedi.
Muratlı Köyü halkı ise yaptıkları açıklamada "Mahallemize gelip buralarda sınır kapısını soruyorlar, biz de anlatmakta zorlanıyoruz. Biz hayalini değil gerçek kapının açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk konuyla ilgili yaptığı açıklamada ”Bir gün Muratlı Sınır Kapısı da açılır. Sarp Sınır Kapısı'nı yeniledik ve geçişleri bir nebze rahatlattık. Ancak burada açılması planlanan yeni Sınır Kapısı ile ilgili her şeyi doğru zamanda yapmalı” diye konuştu.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluk sonrası, alternatif sınır kapısı olarak Borçka-Muratlı Gürcistan sınırına gümrük kapısı açılması geçmişte gündeme getirilmişti.
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