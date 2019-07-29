29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren Naturel Enerji'nin 12 milyon lira nominal değerli hissesinin 1-2 Ağustos tarihlerinde halka arz edileceği bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, Borsa İstanbul’da yatırımlarının tamamı güneş enerjisinden oluşan tek şirketin, Naturel Enerji olacağı belirtildi.
Şirketin 10. yılında halka açılarak daha da büyüyeceği vurgulanan açıklamada, "Naturel Enerji, mevcut 25 milyon lira olan ödenmiş sermayesini 33 milyon lira artırarak ve mevcut ortağın 4 milyon liralık nominal hissesiyle toplam 12 milyon liralık nominal değerli hisseyi halka arz edecektir." ifadesi kullanıldı.
DEVLET ALIM GARANTİSİ BULUNUYOR
Naturel Enerji'nin 5,8 lira hisse fiyatı ile yüzde 20 iskontolu olarak halka açılacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Paylar, 'Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi' ile 1-2 Ağustos tarihlerinde Borsa İstanbul’da halka arz edilecektir. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin farklı illerinde güneş enerjisi santralleri kurmuş olan Naturel Enerji, 2015-2017 yılları arasında Türkiye’nin en hızlı büyüyen üçüncü şirketi olmuştur. Halka arz sonrasında mevcut aktif büyüklüğünü 286 milyon liradan 332 milyon liraya çıkarmayı hedefleyen Naturel Enerji, halka arz gelirinin yüzde 75’i ile yeni güneş enerjisi santralleri yaparak mevcut elektrik üretim kapasitesini artırmayı planlamaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimine ilişkin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ile üretilen elektrik, 10 yıl boyunca (1 kilovatsaat elektrik üretimi için 13,3 dolar-cent) devlet alım garantisi bulunmaktadır. Naturel Enerji yatırımcılarına devlet alım garantisi ile gelir paylaşımı sunmayı hedeflemektedir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!