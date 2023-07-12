NATO Zirvesi'nde gündem olan kare: Zelenskiy tek başına

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Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir karesi sosyal medyada gündem oldu.

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Associated Press'in paylaştığı görüntülerde diğer liderler iletişim kurup birbirlerine sarılmak ve selamlamakla meşgulken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin tek başına ayakta durduğu görülüyor.

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Kısa sürede yayılan fotoğrafa yakından bakıldığında, Zelensky'nin eşi Olena Zelenska'nın da başka biriyle konuşmak için eşinden uzaklaştığı da fark ediliyor.

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Dün liderler onuruna verilen akşam yemeğinden önce çekilen kare sosyal medyada "Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya katılma sürecinde yalnız bırakıldığının kanıtı" olarak lanse edildi.

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Ancak iddiaların aksine Zelenskiy ve eşinin etkinlik alanında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron ile konuşurken ve gülümserken kareleri de yer alıyor.

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Bu nedenle ABD medyası bunun anlık bir kare olduğunu ortamın ise Zelenskiy ailesi için olumlu olduğunu ifade etti.

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Ancak Ukrayna'nın NATO Zirvesi'nde adaylık vizesi alamamasının Zelenskiy için 'hayal kırıklığı' olduğu yorumları da sık sık sosyal medyada yer alıyor.