NATO'dan Yunanistan'a yangınla mücadele desteği

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NATO geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın yangınlarla mücadelesini desteklemek için yangın söndürme uçakları ve helikopterler gönderdiğini açıkladı.

NATO Destek ve Tedarik Dairesi (NSPA), Yunanistan'ın yangınlarla mücadelesini son 11 yıldır desteklediğini belirtti.

NATO'nun resmi Twitter hesabında konuya ilişkin; "Yunanistan makamlarının talebi üzerine NSPA, Yunan topraklarındaki 20 stratejik noktaya rekor sayıda uçak yerleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

NATO Hava Komutanlığı, ittifaklarının hava ve kara kuvvetlerinin NATO dayanışmasının bir göstergesi olarak, müttefik topraklardaki ülkelerde orman yangınları için güçlerini bir araya getirdiğini belirtti.

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