NATO üyesi 14 ülke ile Finlandiya "Avrupa Sema Kalkanı" için anlaştı

NATO üyesi 14 ülke ile üyelik başvurusu yapan Finlandiya, Avrupa hava savunmasının güçlendirilmesi için "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" kurulması konusunda uzlaştı.

Almanya öncülüğündeki girişim, hava savunma ekipmanları ve füzelerini ortak satın almayla Avrupa hava ve füze savunma sistemi kurulmasını hedefliyor.

Girişimde yer alan NATO müttefiki ülkeler Almanya, İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya ve Romanya oldu.

NATO'dan yapılan açıklamada, bu girişimin NATO'nun entegre hava ve füze savunmasını güçlendireceği bildirildi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu taahhüt, Rusya'nın Ukrayna'da sivillerin ölümüne ve kritik altyapıların tahrip olmasına yol açan acımasız ve ayrım gözetmeyen saldırılarına şahit olduğumuz günümüzde daha da hayati öneme sahiptir." ifadesini kullandı.