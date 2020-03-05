05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
NATO üyelerinden Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na destek
- Kuzey Atlantik Konseyi: - "Süregelen silahların yayılmasından kaynaklanan sınamalar, antlaşmanın ayakta kalması ve güçlendirilmesinin önemine işaret ediyor. Bu antlaşmanın bir alternatifi bulunmuyor" - "Nükleer silahlar var oldukça, NATO da nükleer bir ittifak olmaya devam edecektir"
NATO üyesi 29 ülke Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) kararlı bağlılıklarını vurgulayarak, antlaşmanın küresel silahların yayılmasının engellenmesine önemli katkılar sunduğu belirtildi.
NATO üyelerinden oluşan Kuzey Atlantik Konseyi, NPT'nin yürürlüğe girmesinin 50'nci yılı vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.
NPT'nin nükleer silahların yayılmasını engelleme bağlamında temel görev üstlendiğine dikkati çekilen açıklamada, antlaşmanın nükleer enerjinin bilim ve teknoloji için barışçıl yollarla kullanılması noktasında uluslararası çerçeve niteliği taşıdığı kaydedildi.
Açıklamada, antlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana nükleer silahlasızlanma açısından çok önemli ilerlemeler sağlandığı hatırlatılarak, "Süregelen silahların yayılmasından kaynaklanan sınamalar, antlaşmanın ayakta kalması ve güçlendirilmesinin önemine işaret ediyor. Bu antlaşmanın bir alternatifi bulunmuyor." ifadelerine yer verildi.
Silahlalanmanın kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasının engellenmesinin NATO'nun güvenlik hedeflerinin önemli bir parçasını oluşturduğu belirtilen açıklamada, "NATO müttefikleri silahsızlanma ve yayılmanın engellenmesi bağlamında görevlerini uzun süreden beri yerine getiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
- "NATO nükleer ittifak olmaya devam edecek"
Açıklamada, "Nükleer silahlar var oldukça NATO da nükleer bir ittifak olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
NATO'nun nükleer kabiliyetinin temel amacının barışı korumak ve saldırganlığı engellemek olduğu kaydedilen açıklamada, ittifakın nükleer düzenlemelerinin de NPT ile uyumlu olduğu, müttefiklerin esasen nükleer silahların olmadığı bir dünyayı desteklediği bildirildi.
NATO, NPT'nin 50'inci yılına özel olarak aynı zamanda antlaşmayla ilgili arşivindeki bazı gizli belgeleri de kamuya açtığını duyurdu.
Nükleer silahlar konusunda 1970 yılından beri yürürlükte olan NPT, yeni silah geliştirilmesini yasaklayarak gelecekte tamamen bu silahların kaldırılmasını amaçlıyor.
Üç temel üzerine inşa edilen ve halihazırda 180'den fazla ülke tarafından imzalanan NPT, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımını hedefliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!