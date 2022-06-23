NATO ülkelerinin halklarında ittifaka destek arttı

NATO müttefiki ülkelerde yaşayanların ittifak üyeliğine verdikleri destek geçen yıla göre yükseldi. NATO, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak zirve toplantısı öncesinde 30 üye ülkede yaklaşık 29 bin kişinin katıldığı anket yaptırdı.
Ankette "Ülkenizin NATO üyeliği lehine veya aleyhine oy kullanacak olsanız hangisini seçerdiniz?" sorusuna yüzde 72 oranında lehte cevap verildi. Bu oran 2021'de yüzde 71'di. AA'nın haberine göre; NATO sınırlarında yaşayanların yüzde 60'ı NATO üyeliği nedeniyle ülkelerinin daha güvende, yüzde 20'si ise daha az güvende olduğunu ifade etti.
NATO ÜYELİĞİNE ÖNEMLİ DESTEK
Ülkelerinin gelecekteki güvenliği için NATO üyeliğinin önemli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 71, önemsiz olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 9 oldu. Olası bir referandumda ülkelerinin NATO üyesi olarak kalmasını isteyeceklerin oranı yüzde 84 olurken, bunu istemeyeceklerin oranı yüzde 16 olarak ölçüldü.
Ankete katılanların yüzde 67'si ülkesinin bir başka NATO müttefikini saldırıya uğraması halinde savunması gerektiğini söyledi. Yüzde 11 ise buna karşı çıktı.
RUSYA VE ÇİN'E BAKIŞ
Ankette Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı da soruldu. Katılanların yüzde 67'si saldırı nedeniyle ülkelerinin güvenliğinin etkilendiğini, yüzde 25 etkilenmediğini belirtti. NATO ülkelerinde savaş çıkma ihtimalinden endişe edenlerin oranı yüzde 70, etmeyenlerin oranı yüzde 19 oldu.
Ankete katılanların yüzde 68'i Rusya'ya hoş bakmadıklarını, yüzde 9'u ise olumlu baktıklarını söyledi. Yine halkın yüzde 68'i Rusya ile ilgili görüşlerinin son bir yılda bozulduğunu ifade etti.
Çin'e yönelik düşüncelerin de son bir yılda daha olumsuz hale geldiği görüldü. Ankete katılanların yüzde 52'si Çin'e hoş bakmadıklarını belirtti. Bu oran 2021'de yüzde 41 olmuştu. Halkın yüzde 47'si Çin ile ilgili fikirlerinin son 12 ayda olumsuz yöne gittiğini söyledi.
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