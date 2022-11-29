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Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiği Bükreş’te Aspen-German Marshall Fund Forumu'nda açılış konuşmasını yaptı.

Jens Stoltenberg, Rusya'nın işgaline karşı NATO'nun doğu kanadında hazırlığını artırdıklarını, muharip grupların sayısını 4’ten 8’e çıkardıklarını söyledi.

NATO ve müttefiklerin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta çatışmaya taraf olmadığını ama Ukrayna’ya eşi görülmemiş destek verdiğini vurgulayan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı kaybetmekte olduğunu, bu nedenle daha fazla zulümle karşılık verdiğini ve Ukrayna'daki şehirlere, sivil altyapıya saldırdığını ifade etti.

Stoltenberg, dünyadaki "otoriter liderlerin Putin’in kazandığını görmemesi gerektiğini" belirterek uzun vadeli güvenlik çıkarlarının Ukrayna'yı desteklemek olduğunu söyledi.

Ukrayna ile NATO'nun çok yakın ortaklık ilişkisi bulunduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunun 24 Şubat'taki Rusya saldırısıyla başlamadığını, çok daha öncesinden NATO ülkelerinin Ukrayna askerlerine eğitim verdiğini, savaşın başlamasına kadar on binlerce Ukraynalı askerin eğitildiğini kaydetti.

"RUSYA KAZANIRSA KALICI BARIŞ OLMAZ"

"Rusya kazanırsa kalıcı barış olmaz." diyen Stoltenberg, gelecekteki olası barış görüşmelerinde masada Ukrayna'nın güçlü olması için bu ülkeyi desteklemeye devam etmeleri gerektiğini, geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği konusundaki soru üzerine de 14 yıl önce NATO'nun Bükreş Zirvesi'nde bu yönde alınan kararın arkasında olduklarını belirterek "NATO'nun kapıları açıktır." ifadesini kullandı.

Finlandiya ve İsveç'in üyelik yolunda olduğunu dile getiren Stoltenberg, hangi ülkenin NATO üyesi olacağına Rusya'nın karışamayacağını vurguladı.

Stoltenberg, Putin'de "serbest ve demokratik bir ülkenin ne anlama geldiği anlayışı bulunmadığını" söyledi.

NATO, ÇİN'İ ELE ALACAK

Stoltenberg, Rusya’nın baskısına maruz kalan diğer NATO ortaklarını unutmayacaklarını, bu nedenle bugünkü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Gürcistan, Moldova ve Bosna Hersek dışişleri bakanlarının da katılacağını aktardı.

NATO ülkelerinin Bükreş'teki iki günlük toplantıda ayrıca Çin’in getirdiği sınamaları ele alacakları bilgisini veren Stoltenberg, Rus doğal gazına Avrupa'nın bağımlılığını hatırlatarak "Çin gibi diğer otoriter rejimlere de bağımlılığımızı azaltmalıyız." dedi.

Stoltenberg, Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilerin elbette devam edeceğini ancak NATO ülkelerinin kırılganlıklarını azaltması gerektiğini vurguladı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.