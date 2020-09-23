NATO: Türkiye ile Yunanistan arasında ilerleme kaydedildi

AA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.

Bir süredir Türkiye ve Yunanistan'ın askeri heyetleri, NATO Karargahı'nda Doğu Akdeniz'deki krize ilişkin 'Ayrıştırma Usülleri' konulu teknik toplantılar düzenliyor. Şu ana kadar iki heyet arasında beş ayrı toplantı düzenlendiği biliniyor.