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Haberler Dünya NATO Savunma Bakanları toplantısı, Türkiye için saygı duruşuyla açıldı - Deprem

NATO Savunma Bakanları toplantısı, Türkiye için saygı duruşuyla açıldı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından NATO Savunma Bakanları toplantısının açılışında depremde hayatını kaybedenlere saygı duruşunda bulunuldu.

Giriş: 14.02.2023 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
NATO Savunma Bakanları toplantısı, Türkiye için saygı duruşuyla açıldı - Deprem
AA

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

NATO ülkelerinin savunma bakanları, başta Ukrayna'ya destek olmak üzere birçok konuyu ele almak üzere, Brüksel'deki NATO karargahında Ukrayna Savunma Destek Grubu Toplantısı'nın ardından bir araya geldi.

Toplantının açılışı Türkiye'deki depremler nedeniyle hayatını kaybedenler anısına saygı duruşuyla yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefikleri adına Türkiye'ye bir kez daha depremde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi ve Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle katılmadığı toplantılarda, Türkiye'yi NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil ediyor.

Toplantıya, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katılıyor.

Fotoğraf: AA

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