NATO Savunma Bakanları Doğu Akdeniz, Irak ve Afganistan'ı ele aldı

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Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantısı düzenledi. Doğu Akdeniz konusunun toplantının dünkü bölümünde ele alındığını ancak bugün de gündeme geldiğini aktaran Stoltenberg, "İyi ve yapıcı görüşmeler yaptığımızı söyleyebilirim. Müttefikler çatışmayı önleme mekanizmasına güçlü desteklerini bildirdiler." diye konuştu.

Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın gelecek hafta Doğu Akdeniz'de planlanan tatbikatları iptal kararından, çatışmayı önleme yönünde atılmış adımlar olarak memnuniyet duyduklarını aktardı ve gerginliğin yükselmemesi için tahrik edici eylem ve söylemlerden kaçınmanın önemine işaret etti.

NATO'nun müttefikler arasındaki farklılıkları konuşmak için iyi bir platform sunduğunu kaydeden Stoltenberg, "Dün ve bugünkü bakanlar toplantısında da bunu yaptık." ifadesini kullandı.

- Dağlık Karabağ ve S-400'ler

Dağlık Karabağ hakkındaki soruyu yanıtlayan Stoltenberg, çatışmalardan endişeli olduklarını ve bu çatışmalarda taraf olmadıklarını yineledi. Stoltenberg, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uyma ve müzakerelere dönme çağrısında bulundu. Sivillerin hedef alınmasından büyük endişe duyduklarını dile getiren Stoltenberg, siyasi bir çözüm için Minsk Grubu'nun çabalarını desteklediklerini bildirdi.

Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 sistemini test ettiğine yönelik bir soru üzerine de Türkiye'nin S-400 sistemini alma kararının sonuçlarından endişe duyduğunu belirterek "Bu tabii ki ulusal bir karardır. Ama aynı zamanda NATO için önemli olan sistemlerin hava ve füze savunması söz konusu olduğunda birlikte çalışabilirliğidir. S-400 sistemi NATO hava ve füze savunmasına entegre edilemez." dedi.

- Afganistan tarihi fırsatı kullanmalı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı hakkında da bilgi veren Stoltenberg, bugünkü görüşmelerde Afganistan ve Irak'taki NATO misyonlarının ele alındığını söyledi. Stoltenberg, Afganistan ile ilgili "Doha'da yapılan Afganistan görüşmeleri kırılgan ancak barış için en iyi şans. Tüm Afganlar bu tarihi fırsatı iyi kullanmalı." diye konuştu.

Stoltenberg, Afganistan'daki asker sayısını 100 binin üzerinden 12 binin altına indirdiklerini hatırlatarak "Afganistan'a birlikte girmeye karar verdik, gelecekteki ayarlamalar hakkında birlikte karar vereceğiz ve doğru zaman geldiğinde birlikte ayrılacağız." dedi.

Taliban'a "kabul edilemez seviyedeki şiddeti düşürme" çağrısı yapan Stoltenberg, Taliban'ın El Kaide ve diğer terör örgütleriyle bağını koparması gerektiğini dile getirdi.

- Irak'taki misyon genişleyecek

NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunu da görüştüklerini aktaran Stoltenberg, terörle mücadele için kendi kendine yeten bir Irak ordusunun oluşturulmasına yardım ettiklerini, ülkenin istikrarını ve DEAŞ'ın tamamen ortadan kalkmasını hedeflediklerini bildirdi. Stoltenberg, "Bakanlar bugün askerlerimizi Irak'taki misyonumuzu genişletmekle görevlendirdi. Nasıl ilerleneceğine dair Küresel Koalisyon ve Irak makamlarıyla istişarelere devam edeceğiz." şeklinde konuştu.