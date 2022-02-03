NATO: Rusya'nın yığdığı asker sayısı 100 bini aştı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı, son iki günde Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini gördük" açıklamasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanı Reznikov da bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın sınıra konuşlandırdığı asker sayısının 115 bine ulaştığını belirtmişti.