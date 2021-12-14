NATO, Rusya'nın 'nükleer füze' suçlamalarını reddetti

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın Avrupa'da yeni orta menzilli nükleer füzeler konuşlandırarak Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı (INF) yıllardır ihlal ettiğini söyledi.

Stoltenberg, "Rusya'nın moratoryum önerisi inandırıcı değil çünkü bir yasağımız vardı ve onlar bu yasağı ihlal ettiler. Yani Rusya, INF anlaşmasını ihlal eden füzeler olan tüm SSC-8 füzelerini doğrulanabilir bir şekilde imha etmedikçe, o zaman fiilen konuşlandırmaya başladıkları bir şeyi şimdi yasaklamayı teklif etmeleri inandırıcı değil" dedi.

RUSYA NE DEMİŞTİ?

Rusya, 'NATO'nun da aynı planı olduğu iddiasıyla' Kuzey Atlantik İttifakı'na yanıt olarak Avrupa'ya orta menzilli nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabileceğini bildirdi.

RIA'ya mülakat veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'nun mevcut krizde tırmanışı önlemek için kendileriyle temasa geçmemesi halinde Moskova'nın söz konusu adımı atmak zorunda kalacağını söyledi.

INF ANLAŞMASI

1987'de ABD ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan INF Anlaşması'ndan Donald Trump yönetimindeki ABD Temmuz 2019'da çekilmişti.

2 Şubat 2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın anlaşmayı ihlal eden füze ve ekipmanlarını imha etmediği takdirde, 6 ay içinde anlaşmadan tamamen çekilmiş olacağız" diye konuşmuştu. Rusya ise söz konusu iddiaların gerçek olmadığını ileri sürmüştü.

Taraflar arasında yeni bir anlaşma için görüşmeler yapılsa da bugüne kadar somut bir adım atılamadı.

Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.