NATO, Rusya'nın Libya ve Suriye'de artan faaliyetlerinden endişeli - BRÜKSEL

AA

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin "NATO, Libya'ya ve özellikle uluslararası toplum ve BM tarafından tanınan Libya hükümetine ne tür destek sağlayabilir? Ayrıca, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den kurtarılan Terhune kentindeki toplu mezarlar hakkında düşünceniz nedir?" sorularını yanıtladı.Stoltenberg, "Libya'daki durum çok tehlikeli olmaya devam ediyor. Toplu mezarlar hakkında çıkan raporlardan derin endişe duyuyor ve BM'nin bunların soruşturulması çağrısını destekliyorum." diye konuştu.NATO'nun Libya'da barış için Berlin Süreci ve BM nezdinde yürütülen girişimleri desteklediğinin altını çizen Stoltenberg, konunun Savunma Bakanları Toplantısı'nda da gündeme geleceğini düşündüğünü, ittifak genelinde son haftalarda Libya'daki gelişmelerin ele alındığını aktardı.Stoltenberg, "NATO aynı zamanda Rusya'nın gerek Suriye, gerek Libya olmak üzere Doğu Akdeniz'de artan faaliyetlerinden endişe duyuyor. Durumu yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.