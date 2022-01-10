NATO, Rusya ile görüşmelerden hemen sonuç beklemiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ve Batılı ülkelerle Rusya arasında Avrupa'nın güvenliği hakkında bu hafta yapılacak görüşmelerden hemen sonuç beklemenin gerçekçi olmayacağını söyledi.
NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı öncesinde Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna ile basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, bugün Cenevre'de ABD-Rusya görüşmesi yapılacağını, çarşamba günü Brüksel'de NATO-Rusya Konseyi’nin toplanacağını ve perşembe günü Viyana'daki AGİT toplantısı düzenleneceğini hatırlattı.
Stoltenberg, "Bu haftayı bitirdiğimizde, toplantıları tamamladığımızda, sorunların çözülmüş olmasını beklemek gerçekçi değil." dedi.
NATO’nun sorunların çözümü için bir süreç, bir dizi toplantı düzenlenmesi üzerinde anlaşmayı ümit ettiğini belirten Stoltenberg, şunları kaydetti:
"Her iki tarafta da Avrupa'da silahlı bir çatışmayı engellemek için süreç başlatma konusunda gerçek bir irade olduğunu ümit ediyorum. NATO tarafında bu irade var. Biz ilerleme sağlayacak bir süreç, bir dizi toplantı üzerinde anlaşmayı hedefliyoruz."
UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ
Jens Stoltenberg, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini, bu ülkenin NATO standartlarını karşılaması için yardımı sürdüreceklerini belirtti.
Stoltenberg, "Avrupa'da herhangi bir ülkenin, hangi güvenlik düzenine dahil olacağı da dahil olmak üzere, kendi yolunu seçme hakkında taviz vermeyeceğiz. Ukrayna'nın ne zaman NATO üyesi olacağı Ukrayna'nın ve NATO üyesi 30 ülkenin kararıdır. Başka kimsenin bu konuda söz söyleme hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
UKRAYNA, NATO'DAN ÜYELİKLE İLGİLİ NETLİK İSTİYOR
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Stefanishyna da Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda dayatmalarda bulunduğunu, müzakerelerin Rus askerlerinin Ukrayna sınırından çekilmesiyle başlaması gerektiğini vurguladı.
Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal için yeterli sayıda askerini sınıra yığacağı gerçeğini herkesin görmesi gerektiğini belirten Stefanishyna, bunun önlenmesi için gereken her şeyin yapılmasını istedi.
Stefanishyna, ülkesinin istediği ittifaka katılma hakkı bulunduğunu vurgulayarak, "Avro-Atlantik entegrasyon Ukrayna anayasasında bulunmakta, halkın büyük çoğunluğu tarafından desteklenmektedir. Bu müzakere konusu veya koz olarak kullanılacak bir şey değildir." diye konuştu.
Olga Stefanishyna, NATO'nun "açık kapı politikasını" değiştirmeyeceğine inandıklarını ifade ederek, Ukrayna gibi NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin durumuna netlik kazandırılmasını talep etti.
RUSYA'NIN GÜVENLİK GARANTİLERİ ÖNERİLERİ
Rus ordusunun Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı askeri tahkimat sonrası NATO ile Rusya arasında gerginlik artmış, ilişkiler Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyeye gerilemişti.
30 Kasım'daki NATO Dışişleri Bakanları sonunda, Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı saldırgan tutum göstermesi halinde bunun "ciddi sonuçları ve ağır bedeli" olacağı uyarısı yapılmıştı.
Rusya, 15 Aralık'ta ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik garantileri konulu anlaşma teklifinde, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt istiyor.
ABD'nin, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de taslak anlaşma metinlerinde yer alıyor.
Rusya'nın teklifinde, nükleer silahların her ülkenin kendi ulusal toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.
Bu konuların ele alınması için bu hafta Batılı ülkeler ve NATO ile Rusya arasında bir dizi görüşmeler yapılacak.
ABD ve Rusya dışişleri bakan yardımcıları, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geliyor. 12 Ocak'ta Brüksel'de, 2019'dan beri toplanmayan NATO-Rusya Konseyi toplanacak. 13 Ocak'ta ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde bu konular Viyana'da ele alınacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!