NATO: Putin kış mevsimini silah olarak kullanıyor

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın kış mevsimini Ukrayna'ya karşı bir silah olarak kullanmaya çalıştığını söyledi.

Stoltenberg, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'ya Rusya tarafından daha çok saldırı gerçekleştirileceğini ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini bildiren Stoltenberg, "Kış mevsimine girdiğimizde Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırılar gerçekleştirmek, Başkan Putin'in şu anda kış mevsimini Ukrayna'ya karşı bir savaş silahı olarak kullanmaya çalıştığını gösteriyor" dedi.

Basın toplantısına Stoltenberg ile katılan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Madrid zirvesinde alınan 'ittifakın doğu kanadındaki NATO birliklerini ve askeri teçhizatı artırma' kararının mümkün olan en kısa sürede yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

Iohannis, Karadeniz bölgesinin desteğe ihtiyacı olduğunu da belirtti.

Fotoğraf: Associated Press