NATO'nun genişlemesine karşı çıkan tek ABD'li Senatör kim?

95 Senatörün 'Evet' demesiyle Senato'nun neredeyse tamamı NATO'nun genişlemesine tam destek verirken, tartışmalar Senatör Hawley'nin hayır oyu üzerine oldu.

Hawley, "Finlandiya ve İsveç, NATO'yu genişletmek istiyor çünkü bunu yapmak ulusal güvenlik çıkarlarına uygun ve yeterince adil. Ancak önümüzde olması gereken soru şu: Bunu yapmak ABD'nin çıkarına mı? Çünkü ABD dış politikasının bunu ön plana koyması gerektiğini düşündüm." dedi.

Bu konunun ABD'nin güvenliğiyle ilgili olduğunu söyleyen Hawley, "Önemli olan ABD işçilerini korumak, ABD işlerini savunmak, ABD refahını güvence altına almak. Korkarım bazı kişiler bunu gözden kaçırdı. Amerikan dış politikasının liberal bir dünya düzeni ya da denizaşırı ülkelerde ulus inşa etmekle ilgili olduğunu düşünüyorlar. Ama yanılıyorlar." diye konuştu.

'Evet' oyu veren, Arkansas Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton, aynı partiden meslektaşı Hawley'i eleştirerek, "Karadağ veya Kuzey Makedonya'nın NATO'ya girmesine izin veren herhangi bir senatörün geri dönüp Finlandiya ve İsveç üyeliğini reddetmesi gerçekten garip olurdu. Hayır oyu veren Senatörün nedenini bilmek isterim" dedi.

Genel olarak Cumhuriyetçi partide Senatörlerden, Hawley'e hayır oyu verdiği için tepki geldi.

42 yasındaki Hawley, Aralık 2020'de Joe Biden'ın 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'ndeki zaferinin Kongre'de onaylanmasına itiraz etme planlarını açıklayan ilk senatör olmuştu. Hawley'nin 45. Başkan Trump'a yakınlığı bilinirken, 6 Ocak Kongre Baskını soruşturmasında ismi geçen Senatörler arasında olması da dikkat çekiyor.

ABD Senatosu İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılım protokollerini onayladıktan sonra, Başkan Biden'ın kararı imzalaması sonrası resmi onay verilmiş olacak.