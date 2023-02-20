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NATO'nun depremzedeler için gönderdiği konteynerler yola çıktı

NATO'nun, Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesine göndereceği konteynerlerden ilk 600'ü yola çıktı

Giriş: 20.02.2023 - 00:27 | Güncelleme: ABONE OL
NATO'nun depremzedeler için gönderdiği konteynerler yola çıktı
NATO'nun deprem bölgesine gönderdiği 600 konteyner yola çıktı
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AA

NATO, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye göndereceği 1000'den fazla konteynerden ilk 600'ünü taşıyan geminin İtalya'dan yola çıktığını duyurdu.

AA'nın haberine göre; NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 600 konteyneri taşıyan gemi İtalya'nın Taranto limanından 19 Şubat'ta ayrıldı.

Sevkiyat, depremlerden etkilenen en az 4 bin kişiye geçici barınma sağlanması hedefiyle NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile NATO Destek ve Tedarik Ajansı arasındaki koordinasyonun bir sonucu olarak gerçekleşecek.

Konteynerlerin gelecek hafta İskenderun'a ulaşması ve ekipmanların indirilip şantiyeye teslim edilmesinin ardından kampın kurulmasına başlanması bekleniyor.

NATO'dan daha önce yapılan açıklamada, barınma tesislerinin gönderilmesi için en uygun lojistik ve nakliye seçeneklerinin değerlendirildiği, tesisler kurulduktan sonra NATO ülkelerinin göndermeye başladığı kış şartlarına uygun çadırların etrafına yerleştirileceği belirtilmişti.

Normalde NATO'nun tatbikatları ve operasyonlarında kullanılan karargah komplekslerinden oluşan tesislerin ısınma, jeneratör ve tıbbi tedavi alanları gibi imkanları içerdiği bildirilmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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