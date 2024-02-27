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        Haberler Dünya Avrupa NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı başladı

        NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı başladı

        NATO'nun denizaltı savunma harbi konusunda müttefik ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla düzenlediği "Dynamic Manta 2024 (DYMA 24)" tatbikatı başladı. Türkiye tatbikata; 1 firkateyn, 1 denizaltı ve 1 deniz karakol uçağıyla katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 06:36 Güncelleme: 27.02.2024 - 06:36
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        NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı başladı
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        NATO Müttefik Deniz Komutanlığının (MARCOM) organizasyonunda ve İtalya Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğindeki tatbikata müttefik ülkeler Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD katılıyor.

        İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Katanya limanından müttefik gemi ve denizaltıların sabah saatlerinde denize açılmasıyla başlayan tatbikata deniz karakol uçakları da destek veriyor.

        Katılımcı ülkelerin birlik ve unsurlarının, su altındaki her türlü tehdide yanıt vermesi konusunda birlikte çalışabilirlik ve yeterliliklerini artırmayı hedefleyen tatbikatın basına açık ilk gününü, AA muhabiri de İtalya Deniz Kuvvetleri'nin açık deniz karakol gemisi ITS Morosini'den takip etti.

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        Dynamic Manta 2024 tatbikatının ilk gününde müttefik unsurları, bazı zor eğitimleri icra etti.

        Tatbikata katılan Türk denizaltısı ve Türk firkateynine bağlı helikopter ile malzeme ve insan transferi eğitimi yapıldı.

        İtalyan denizaltısı acil durumda satha çıkış eğitimi yaparken Alman, deniz karakol uçağı tarafından da denizaltı arama tespit eğitimi icra edildi.

        Müttefik unsurların eğitimleri ilgiyle izlendi.

        TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NDEN TATBİKATA GÜÇLÜ KATILIM

        NATO'nun planlı yıllık tatbikatlarından Dynamic Manta'ya her yıl istikrarlı şekilde katılan Türkiye, bu yıl üç unsurunu bu tatbikata gönderdi.

        Tatbikatta, Türk Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Gabya sınıfı firkateynlerden TCG Gediz (F-495), Preveze sınıfı denizaltılardan TCG Anafartalar (S-356) ve bir deniz karakol uçağı olmak üzere 3 unsur görev alıyor.

        MARCOM DENİZALTI KOMUTANI'NDAN RUSYA VURGUSU

        NATO Marcom Denizaltı Komutanı Tümamiral Thomas Wall, tatbikatın başlaması sebebiyle NATO Deniz Daimi Görev Grubu 2 (SNMG2) sancak gemisi olan ITS Morosini'de bir basın toplantısı düzenledi.

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        NATO’nun her yıl Orta Akdeniz'de Dynamic Manta ve İngiltere, İzlanda ile Grönland arasında kalan bölgede de Dynamic Mongoose olmak üzere iki denizaltı savunma harbi tatbikatı düzenlediğini belirten Wall, Dynamic Manta'nın Akdeniz'deki en büyük ve en karmaşık tatbikat olduğunu ve denizden uzaya kadar NATO'nun caydırıcılığına katkıda bulunduğunu söyledi.

        Bir gazetecinin Rusya'yı tehdit olarak görüp görmediği sorusuna da Wall, "Evet, Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyorum ve NATO ittifakının tüm sebebi bu. NATO için bir diğer tehdit terörist gruplardır ama Rusya birincil tehdittir." yanıtını verdi.

        Wall, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada da "Türkiye'nin Dynamic Manta'da hem denizaltılara hem de tatbikat ve pratik yapmamıza imkan tanıyan denizaltı savunma harbi kabiliyetlerine katkısından çok memnunum." dedi.

        SNMG2 Komutanı İtalyan Tuğamiral Pasquale Esposito da Türkiye'nin tatbikata ve SNMG2'ye katkısının kayda değer olduğunu söyledi.

        Toplam 9 müttefik ülkenin katılımıyla gerçekleşen tatbikat, 8 Mart'a kadar sürecek.

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        #Son dakika haberler
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