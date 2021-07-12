Jens Stoltenberg, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü

AA

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki görüşmede NATO-Mısır ortaklığı görüşüldü. Stoltenberg, Mısır'ın bölgede önemli rol oynayan bir NATO ortağı olduğunu belirtti.

"Genel Sekreter Stoltenberg ve Bakan Şukri, Mısır'ın güvenliğini ve çıkarını etkileyen bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişi yaptı." ifadesine yer verilen açıklamada, ikilinin ortak çıkar alanlarında NATO ve Mısır arasında olası iş birliğine yönelik görüşlerini paylaştığı kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bugün ayrıca Brüksel'de bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile de görüşmesi bekleniyor.

STOLTENBERG, İSRAİL'İN YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI LAPİD İLE DE GÖRÜŞTÜ

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada Stoltenberg'in İsrail'in NATO'nun "en ilgili ve yetenekli ortaklarından biri" olduğunu söylediği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, 20 yılı aşkın süredir NATO'nun önemli bir ortağı ve aynı zamanda NATO'nun Akdeniz Diyaloğu'nun aktif bir üyesidir. NATO ve İsrail, bilim-teknoloji, sivil acil durumlara hazırlık ve yönetim, dayanıklılık, terörle mücadele, askeri tıp, kitle imha silahlarının yayılmasını önleme, kadınlar, barış ve güvenlik gibi farklı konularda iş birliği yapıyor." ifadesi kullanıldı.

İki liderin görüşmede iklim değişikliği, savunma inovasyonu, yeni çıkan ve yıkıcı teknolojiler de dahil olmak üzere diğer ortak ilgi alanlarında potansiyel iş birliği beklentilerine ilişkin fikirlerini paylaştığının aktarıldığı açıklamada ayrıca, Stoltenberg'in İran'a tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik çağrılarını yinelediği kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Brüksel ziyareti kapsamında Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de görüşmüştü.