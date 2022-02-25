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NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı! NATO Liderler Zirvesi ne zaman yapılacak, bugün mü ve saat kaçta?

NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı! NATO Liderler zirvesi ne zaman, saat kaçta?

Dünya genelinde yakından takip edilen Rusya Ukrayna savaşından son görüntüler gelmeye devam ederken NATO üyesi ülkeler NATO Liderler Zirvesi'nde buluşmak için sözleşti. Dün sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı düzenlediği saldırının ardından başlayan Rusya Ukrayna Savaşı hakkında gelişmeleri tartışmak için NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den çağrı gelmişti. NATO Liderler Zirvesi bugün gerçekleşecek.

25.02.2022 - 13:36 | Güncelleme: GÜNDEM

  • NATO üye ülkelerinin liderleri bugün düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile bir araya gelecek ve Rusya Ukrayna savaşının son gelişmeleirni ele alacak. Rusya Ukrayna savaşı tüm dünya ülkelerinde en büyük gündem 24 Şubat Perşembe sabahı erken saatlerde Ukrayna'nın Donbas bölgesine Rusya'nın saldırısıyla başlayan Rusya Ukrayna savaşında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşı gelişmelerini konuşmak için NATO Liderler Zirvesi talebinde bulunmuştu. NATO Liderler Zirvesi'nin saati belli oldu.

  • NATO LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN?

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konsey’i sonrası düzenlenen basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi karşısında NATO müttefiklerinin Rusya'nın saldırısını kınadığının altını çizdi ve "Gidişatı ele almak için yarın sanal bir NATO liderleri Zirvesi çağrısında bulundum" dedi. 

  • NATO LİDERLER ZİRVESİ SAAT KAÇTA?

    Anadolu Ajansı tarafından geçilen son dakika bilgisine göre NATO Liderler Zirvesi bugün 17.00'de video konferans yöntemiyle çevrim içi gerçekleştirilecek. NATO Liderler Zirvesi video konferansına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanda katılacak. 

  • Genel Sekreter Stoltenberg konuşmasının devamında, ‘’Özgürlük ve demokrasi, otoriter rejimler tarafından tehdit ediliyor ve stratejik rekabet artıyor. Yenilenen bir kararlılıkla cevap vermeliyiz. Kuzey Amerika ve Avrupa, NATO'da birlikte. Biz 30 demokrasiden oluşan bir ittifakız. Bir olup insanımıza ve değerlerimize sahip çıkacağız. Demokrasi her zaman otokrasiye galip gelecektir. Özgürlük her zaman baskıya galip gelecektir” sözlerine yer verdi.

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