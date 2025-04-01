NATO, Kosova'ya ilave asker konuşlandırdı

KFOR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arnavut, Bulgar, Yunan ve Rumen askerlerden oluşan birliğin, güç rotasyon planı çerçevesinde Türk ihtiyat birliğinin yerini alarak Kosova'ya konuşlandığı bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 270 personelden oluşan birliğin, geçici olarak görev yapacağı ve halihazırda konuşlanmış 200 İtalyan askerle birlikte çalışacağı kaydedildi.

REKLAM advertisement1

KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için tarafsız bir şekilde güvenli bir ortam sağlamaya devam edeceği belirtilen açıklamada, takviyelerin, KFOR'un güvenlik durumundaki gelişmelere yanıt verme kapasitesini artıracağı vurgulandı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 29 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.